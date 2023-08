ROMA- Mancano all’appello 113 presidi, 9mila insegnanti e 1.500 operatori e impiegati scolastici. A rischio il diritto allo studio. “Siamo preoccupati per la carenza di organico nelle scuole del Lazio in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico 2023/2024 in cui risultano mancare

all’appello 113 presidi, 9mila insegnanti e 1.500 operatori e impiegati scolastici, minando sulla qualità dell’offerta didattica e dal garantire a studentesse e studenti il pieno godimento del diritto allo studio. Per questo ho chiesto di convocare un’ audizione urgente in IX Commissione con l’Assessore Orlando Tripodi, l’Ufficio Scolastico Regionale, l’Associazione Nazionale Presidi del Lazio e le organizzazioni sindacali” , dichiara la consigliera regionale Eleonora Mattia membro della IX Commissione scuola e diritto allo studio alla Pisana.