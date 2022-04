ROMA- Si è svolta ieri a Roma, nella Sala del Tempio di Adriano della Camera di Commercio di Roma la presentazione di “Sentieri del Lazio” Guida e taccuino per il viaggio. Unioncamere Lazio, ha spiegato Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma, nell’ambito delle attività di promozione e valorizzazione delle destinazioni turistiche del Lazio, e in ragione del crescente interesse verso il turismo esperienziale all’aria aperta, con questo nuovo prodotto, intende far emergere e scoprire le tante ricchezze paesaggistiche e naturalistiche della regione. È un’iniziativa per accompagnare la fase positiva del turismo di prossimità. C’è una grande voglia di vivere i territori all’aria aperta. Con l’ausilio della Guida si tratta di vivere e attraversare, in cammino e nell’arco di una giornata, luoghi che raccontano della storia e delle tradizioni dei nostri territori, dove la natura stessa emerge quale protagonista assoluta.

Il Presidente del Touring Club, Franco Iseppi, ha evidenziato come il Touring abbia accolto con piacere l’invito di Unioncamere Lazio a lavorare ancora una volta insieme, per preparare, questo volume, che a buon diritto si aggiunge alle numerose opere realizzate dal Touring per divulgare e custodire il piacere della conoscenza, non disgiunto dal dovere della consapevolezza e della sostenibilità.

Sono intervenuti gli autori Stefano Ardito e Natalino Russo, giornalisti scrittori di viaggio i quali hanno illustrato la Guida che raccoglie una selezione di 30 sentieri (sei per ognuna delle cinque province) dedicati alle vette, all’acqua, ai borghi, alla fede, alla storia e alla natura.

All’incontro è intervenuta l’Assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa della Regione Lazio, Valentina Corrado, che ha espresso grande apprezzamento per il lavoro svolto nella realizzazione della Guida che permette di promuovere la conoscenza di tanti luoghi meravigliosi intorno a Roma.

In occasione della presentazione è stato proiettato il videoclip emozionale per far conoscere i Sentieri del Lazio. I lavori sono stati moderati dal giornalista Rai Federico Quaranta.