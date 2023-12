di WANDA CHERUBINI-

VITERBO – Un’improvvisa mossa politica ha scosso Palazzo dei Priori quando Marco Bruzziches, consigliere comunale di Viterbo2020, ha annunciato la sua repentina uscita dalla maggioranza, creando incertezze significative sulla situazione politica. La sua decisione è stata comunicata durante l’apertura della seduta dedicata alla discussione del bilancio, gettando un’ombra sullo scenario politico locale.

In modo inaspettato, Bruzziches ha rinunciato alla sua delega per la valorizzazione del patrimonio comunale, incarico che ricopriva dal luglio 2022. Ha anche abbandonato il gruppo unico consiliare per unirsi al gruppo “Viterbo cambia,” dove era stato originariamente eletto. Questa mossa ha coinvolto anche la sua decisione di lasciare la presidenza della seconda commissione.

Le ragioni politiche dietro questa mossa includono la mancanza di azioni concrete nella valorizzazione del patrimonio immobiliare, nonostante gli sforzi di Bruzziches e le sue richieste all’amministrazione. Ha sottolineato che ogni suo tentativo è stato ostacolato dalla priorità assegnata al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Tuttavia, le ragioni più gravi sono emerse quando Bruzziches ha rivelato episodi inopportuni subiti da lui e dalla sua famiglia, sollevando dubbi sulla prosecuzione del suo impegno all’interno della maggioranza. Descrivendo comportamenti inaccettabili avvenuti tre mesi prima, ha generato preoccupazione e angoscia in lui e nei suoi familiari.

L’abbandono repentino di Bruzziches rappresenta una significativa perdita per l’amministrazione Frontini, soprattutto durante la fase delicata di discussione del bilancio. Le gravi accuse sollevate potrebbero scatenare indagini, date la loro serietà, rappresentando uno scandalo senza precedenti nel contesto comunale recente. La situazione continua a evolversi, alimentando incertezze sul futuro politico locale.