Le speranze di trovare il sommergibile disperso dopo l’immersione verso il relitto del Titanic si stanno affievolendo. Cinque passeggeri VIP sono a bordo, e le ore di ossigeno a loro disposizione si stanno esaurendo. Sorgono polemiche sulla sicurezza dello scafo sperimentale, mentre si continuano le ricerche sottomarine.

Sono stati rilevati rumori sottomarini, che sembrano provenire da una fonte umana, ma non ci sono conferme sulla loro natura. Uno degli occupanti, un ex sub francese, dovrebbe seguire un protocollo per allertare i soccorsi facendo rumore ogni mezz’ora. Tuttavia, in passato, si è verificato che questi rumori fossero falsi, come nel caso del sommergibile argentino Ara San Juan nel 2017.

La corsa contro il tempo è un fattore determinante, poiché la riserva di ossigeno dei passeggeri potrebbe durare solo fino alle 5 locali di giovedì. Le ricerche si concentrano nella zona dove sono stati rilevati i rumori, utilizzando veicoli sottomarini pilotati da remoto e strumenti di rilevamento sonar e videocamere.

Finora, è stata setacciata un’area di oceano grande quanto il Massachusetts o il Libano, ma individuare il sommergibile negli abissi e recuperarlo rappresenta una sfida logistica considerevole. Inoltre, c’è il rischio che si sia incagliato tra i resti del Titanic.

Si fanno rivelazioni sulle preoccupazioni sollevate in passato sulla tenuta dello scafo in carbonio e titanio. Alcuni ex dipendenti e leader del settore avevano avvertito dei rischi legati all’approccio sperimentale. Inoltre, è emerso che l’università di Washington non ha partecipato ai test e alla progettazione del sommergibile, nonostante le affermazioni di OceanGate.

Infine, la compagnia non ha sottoposto il suo sommergibile a una classificazione indipendente del settore, citando i lunghi tempi di approvazione. Tuttavia, tale processo avrebbe garantito solo la conformità agli standard costruttivi, non coprendo eventuali errori nelle operazioni, che spesso sono la causa degli incidenti marittimi e aerei.

Le ricerche proseguono nella speranza di trovare il sommergibile e salvare i passeggeri, ma ci sono ancora molte incertezze e sfide da affrontare.