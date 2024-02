Il Governo italiano si impegnerà per raggiungere un “cessate il fuoco umanitario a Gaza”. Questo impegno è stato sottolineato durante una sessione dell’Aula della Camera, dove una parte della mozione presentata dal Pd è stata approvata con l’astensione del centrodestra. Questo risultato è stato accolto con un lungo applauso nell’emiciclo di Montecitorio. L’effetto di questo impegno è stato attribuito anche a una telefonata “cordiale” tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein. La mozione richiede che il governo si impegni a sostenere ogni iniziativa per la liberazione degli ostaggi israeliani e a chiedere un immediato cessate il fuoco umanitario a Gaza per proteggere la popolazione civile e garantire la fornitura continua di aiuti umanitari. Altri punti della mozione, come la promozione di una de-escalation a livello europeo e le sanzioni contro Hamas, sono stati approvati con il consenso del centrodestra. Tuttavia, alcune richieste, come quelle di ripristinare i fondi alle Ong e riconoscere la Palestina da parte dell’UE, non hanno ottenuto sostegno. La richiesta di un “cessate il fuoco a Gaza” contenuta nella mozione dei 5 Stelle è stata respinta. L’opposizione critica il centrodestra per essersi limitato ad astenersi su un punto così importante, permettendo il passaggio dell’impegno con i soli voti delle opposizioni. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiarato che “Israele sbaglia” con una “reazione sproporzionata sui civili”, mentre l’ambasciata israeliana afferma che è “questa l’ora in cui si vedono i veri amici”. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha assicurato che l’Italia si opporrà a ogni tentativo di isolamento di Israele, intervenendo alla cerimonia per il 75º anniversario delle relazioni diplomatiche tra Israele e Italia.