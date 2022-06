“Rivolgo i miei complimenti ai colleghi di Forza Italia per l’iniziativa promossa quest’oggi, con la presentazione del Piano Strategico di contrasto alla siccità, e li ringrazio per il prezioso lavoro svolto in questa fase emergenziale”. Così in una nota il sottosegretario al Mipaaf, Francesco Battistoni.

“I punti del Piano strategico, suggerendo iniziative sostenibili e che guardano al futuro, sono assolutamente condivisibili e di prospettiva. Dar vita ad una serie di invasi per raccogliere le acque piovane, per produrre anche energia idroelettrica e fotovoltaica – ha aggiunto il senatore – è la direzione da seguire proprio per abbandonare le logiche del passato, abbracciando prospettive ambientali nuove e con una grande attenzione ai cambiamenti climatici. Sono convinto, inoltre, che il coordinatore nazionale di Forza Italia, il presidente Antonio Tajani, porterà presto all’attenzione dell’Europa nuove prospettive di intervento sul clima, anche rendendo più flessibile l’utilizzo dei fondi del Pnrr, proprio per favorire azione rivolte ai mutamenti climatiche che, nei prossimi anni, saranno sempre più evidenti”, conclude Battistoni.

Ufficio stampa Sen. Battistoni