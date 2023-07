ROMA – «L’approvazione del progetto diga dell’Elvella è una buona notizia per tutto il sistema agricolo della nostra Regione. Ringrazio quindi l’Anbi Lazio e il ministero delle Infrastrutture per aver ideato e sostenuto un’importante “buona pratica” che sarà utile a tutte le aziende del territorio viterbese. La difesa del suolo, attraverso un’ottimizzazione delle capacità irrigue, è una priorità che è nostra intenzione sviluppare in tutti i modi possibili. Per ottenere risultati concreti è per fare fronte a criticità come la siccità, crediamo, infatti, che sia fondamentale fare squadra fra tutte le Istituzioni come dimostra il progetto della diga dell’Elvella, ma anche quelli presentati dai consorzi di Latina e Roma». È quanto riguarda l’assessore all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini.