La Sicilia è nuovamente colpita da incendi e gravi disagi, causati da un forte vento di scirocco che ha accentuato la situazione. Questi eventi stanno avendo un impatto negativo soprattutto sui turisti, con circa 200 di loro costretti a fuggire via mare su gommoni e barche per sfuggire alle fiamme. La Guardia Costiera è intervenuta per salvarli, mentre le fiamme hanno avvolto la zona della tonnara di Scopello, nel Trapanese, costringendo alcuni residenti a lasciare le loro case.

Le fiamme si sono sviluppate in un vallone, portando alla chiusura dell’aeroporto di Trapani-Birgi. Questo ha ulteriormente stressato il sistema aereo dell’isola, già sotto pressione a causa della chiusura dello scalo Fontanarossa di Catania in piena stagione estiva. Alcuni voli sono stati deviati da Trapani a Palermo, incluso quelli provenienti da Belgrado, Porto e Bratislava.

Gli sforzi di spegnimento degli incendi coinvolgono canadair, elicotteri e personale terrestre dei vigili del fuoco, del corpo forestale e della protezione civile regionale. Anche i mezzi antincendio militari del 37° Stormo e un elicottero dell’aeronautica militare sono coinvolti nelle operazioni di spegnimento nell’aeroporto di Trapani.

Salvatore Ombra, presidente di Airgest, ha dichiarato che stanno collaborando con l’aeronautica militare e i vigili del fuoco per contenere i danni all’aeroporto. Ha aggiunto che, nonostante la struttura al momento sia stata risparmiata, tutti i voli sono stati sospesi fino a quando le fiamme non saranno domate e la pista ispezionata.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha confermato che diversi incendi stanno interessando alcune province della Sicilia, attribuendo la situazione anche al forte vento di scirocco. Le autorità stanno monitorando la situazione tramite le sale operative del Corpo forestale e della Protezione civile, e diverse risorse aeree tra canadair ed elicotteri regionali sono state messe in azione per contrastare gli incendi. Al momento non sono stati segnalati feriti o danni alle abitazioni.