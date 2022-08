Dopo i roghi di martedì scorso divampati a Pantelleria si è registrato un altro vasto incendio di chiara matrice dolosa, nella notte a Lipari, la più grande delle isole Eolie, nella frazione di Santa Margherita.

Le fiamme hanno lambito pericolosamente le abitazioni di residenti e turisti. Fortunatamente non si sono registrati feriti. i vigili del fuoco sono prontamente intervenuti insieme alla forestale, la Protezione civile comunale e volontari, impendendo che le case venissero avvolte dalle fiamme, aiutare dal vento di ponente. In totale circa sette ettari di macchia mediterranea e colture sono andate distrutte. E’ andato in fiamme anche un deposito dal quale i vigili del fuoco sono riusciti a portare via tre bombole di gas incandescenti prima che esplodessero. I carabinieri hanno avviato le indagini per accertare le responsabilità del rogo.