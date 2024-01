ROMA – Questa mattina ho fatto un sopralluogo a Via di Borghesiana dove sono iniziati i lavori per la realizzazione dei marciapiedi sul tratto di Via di Borghesiana che va da Via Barumini a Via Rocca Lumera, e che collega i quartieri di Due Colli e Prato Fiorito.

Così in una nota Dario Nanni, consigliere comunale, Presidente della Commissione Giubileo e membro della Commissione Lavori Pubblici. Una vicenda che seguo da diverso tempo e per la quale ho chiesto di inserire nel bilancio del 2022 le risorse per intervenire visto che le persone per anni hanno rischiato la propria incolumità dovendo camminare sulla sede stradale per l’assenza di uno spazio dedicato ai pedoni. Via di Borghesiana collega Via Casilina e Via Prenestina ed è una strada molto transitata e in quel tratto rettilineo anche pericolosa.

Su quella strada da anni c’ è un progetto di riqualificazione e messa insicurezza, i cui lavori non sono mai partiti ed è per questo motivo che ho chiesto oggi la convocazione della commissione LL. PP. I lavori iniziati oggi per il marciapiede sono uno dei tanti interventi che dobbiamo realizzare per garantire maggiore sicurezza stradale nella nostra città e per la quale da anni mi batto affinché si mettano in sicurezza le strade e le intersezioni più pericolose, come ad esempio realizzando la protezione centrale su alcuni tratti di alcune strade a scorrimento come via del Foro Italico, Via Leone XIII e via di Tor Bella Monaca, per le quali ho presentato un atto votato in Assemblea Capitolina e su cui sta lavorando l’assessora Segnalini. Un altro aspetto sul quale è opportuno intervenire sono le protezioni da inserire alla base dei gardrail, per evitare che coloro che circolano sulle due ruote in caso di caduta si procurino gravi tagli e lesioni, quantomeno nei punti più pericolosi.

Mi auguro – conclude Nanni – che venga calendarizzato nelle prossime settimane il consiglio straordinario sulla sicurezza stradale, proprio per discutere e prendere decisioni su questo tema, e nel frattempo continuerò a fare sopralluoghi e monitorare gli interventi da effettuare per mettere in sicurezza le strade della nostra città.