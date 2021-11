Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha detto in merito ai contagi Covid in Italia che la situazione in vista del Natale non preoccupa, “ma teniamo ovviamente uno sguardo ai numeri. Tuttavia la situazione attuale dei vaccinati, l’uso del green pass e la diagnostica terranno la situazione molto sotto controllo”. Il sottosegretario ha poi aggiunto che per lui un’estensione dello stato di emergenza è logica, visto che si devono finire ancora le terze dosi. La decisione, però, ha detto Sileri a Rainew24, verrà presa poco prima della scadenza del 31 dicembre.