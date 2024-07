L’Aquila- La Corte d’Appello dell’Aquila ha confermato la sentenza di primo grado del 2022, che aveva assolto la Presidenza del Consiglio dei ministri da ogni responsabilità per la morte di sette studenti nei crolli causati dal terremoto di circa 15 anni fa. I familiari delle vittime, accusati di aver assunto una “condotta incauta”, non riceveranno alcun risarcimento e dovranno coprire le spese legali, pari a quasi 14 mila euro.

I giudici hanno stabilito che le cause delle morti siano da ricercare nelle decisioni autonome dei ragazzi, esonerando la Commissione Grandi Rischi, che si era riunita all’Aquila il 31 marzo 2009, cinque giorni prima del terremoto, lanciando messaggi rassicuranti.

In precedenza, il Tribunale dell’Aquila aveva condannato a sei anni i sette scienziati presenti alla riunione della Commissione, salvo poi assolverli in appello. L’unica eccezione è stata Bernardo De Bernardinis, allora vicecapo della Protezione civile, la cui condanna a due anni è stata confermata anche in Cassazione. De Bernardinis, dopo la riunione, aveva diffuso messaggi rassicuranti, che avrebbero indotto la popolazione a non prendere misure di sicurezza, come uscire di casa dopo una scossa.

La Corte d’Appello ha ritenuto che non ci siano prove certe delle rassicurazioni legate alla condotta dei giovani, mancando così il “nesso causale” necessario per attribuire responsabilità civile. I ragazzi non sarebbero stati influenzati dai comportamenti dei membri della Commissione né dalle dichiarazioni di De Bernardinis e del sindaco dell’epoca, Massimo Cialente. È probabile che contro questa decisione sarà presentato un ricorso in Cassazione.