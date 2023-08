MONTALTO DI CASTRO ( Viterbo) – Interventi dei Vigili del fuoco sulle spiagge di Montalto e Tarquinia, nella giornata di domenica 6 agosto. In particolare due bagnini, a seguito di un salvataggio, hanno avuto difficoltà a rientrare. Tramite la Guardia Costiera, i Vigili del fuoco hanno affiancato il loro operato.

Inoltre, il personale, libero dal servizio, è intervenuto a Riva dei Tarquini e Spinicci, donando assistenza ad un bagnino impegnato a salvare una persona che, giunta a riva, ha accusato un malore. Effettuate le richieste manovre di salvataggio. Soccorso dai sanitari del 118, l’uomo è stato trasportato in ospedale in buone condizioni.

Un’ulteriore persona è stata soccorsa, in ausilio al personale bagnino di salvataggio, da due Vigili del fuoco fuori dal servizio.

I Vigili invitano la cittadinanza a non preferire la balneazione quando la bandiera rossa è presente, soprattutto se si è dei nuotatori esperti: entrare in acqua può offrire un cattivo esempio per il resto dei presenti.