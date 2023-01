Abbiamo bisogno di cappottini nuovi o in ottime condizioni per cani di taglia media e grande dei canili a Roma, preferibilmente fuori in lana e dentro in pile che sono molto caldi.

Il freddo in canile la notte si fa davvero sentire per loro e molti dei poveri cani presenti sono anziani o a pelo corto.

Loro sono Ramos e Tyson del canile della Muratella e vi ringraziano di cuore, avevamo ancora dei cappottini in magazzino e li abbiamo consegnati ma non sono sufficienti per tutti.

Grazie a chi potrà donarli, potete spedirli presso la Lavanderia Ferro e Osso in Via Tallone n. 144 00123 Roma