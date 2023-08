Quattordici casi nel Lazio, emergenza Dengue? Due pazienti gravi allo Spallanzani? L’Istituto di via Portuense smentisce le notizie di stampa circolare in queste ore, non c’è emergenza, gli allarmismi sono infondati, i due pazienti ricoverato non versano affatto in gravi condizioni, uno è già stato dimesso, l’altro lo sarà a breve.