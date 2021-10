ROMA- Il ministro della Salute, Roberto Speranza interviene in merito alla riapertura delle discoteche al 35 per cento della capienza al coperto e 50 all’aperto. “In questi mesi abbiamo sempre messo avanti il diritto alla salute – ha sottolineato Speranza, a margine del 78/o congresso Fimmg a Villasimius.

“Non dimentichiamoci dove eravamo e dove siamo ora – prosegue il ministro della Salute- L’Italia mesi fa aveva un numero di limitazioni enorme, oggi possiamo permetterci una serie di aperture e possibilità che prima erano lontane. Continuiamo con gradualità in questo percorso. Non dobbiamo leggere ogni passaggio come la fotografia di un istante. E continuiamo a dire con forza che le libertà ottenute son merito di una campagna vaccinale straordinaria. I vaccini sono la chiave per chiudere questa stagione, l’arma che ci permette di aprire una stagione diversa. Ora – continua Speranza – ci confronteremo in Consiglio dei ministri sulla possibilità di nuove aperture. Dobbiamo continuare con trasparenza a fornire elementi di evidenza scientifica e con questo approccio dobbiamo rivolgerci ai pochi che ancora non si sono vaccinati, spiegando loro che coi vaccini ci si contagia molto meno e si riduce quasi del tutto la possibilità di finire in ospedale e nelle intensive”.