Il processo sull’hotel Grotta di Tiberio di Sperlonga, in cui erano imputati il sindaco Armando Cusani e il suocero Erasmo Chinappi e che si fondava sull’ipotesi di lottizzazione abusiva, è finito con i proscioglimenti per intervenuta prescrizione, ma il Comune di Sperlonga, di cui lo stesso Cusani è ancora primo cittadino, ha annullato i permessi a costruire rilasciati nel 2004 e nel 2005 per la struttura ricettiva, imponendo il ripristino dello stato dei luoghi.

Una decisione presa dopo che un’apposita commissione istituita per rivalutare quei titoli edilizi li ha considerati viziati. La società Chinappi Erasmo & C. dovrà provvedere entro 90 giorni e in caso contrario subirà una sanzione di 20mila euro e il bene sarà acquisito al patrimonio comun