Il sistema di messaggi non funziona: c’è un down temporaneo. Il malfunzionamento è iniziato questa mattina alle 9. Dalle 8.53 alle 9.23 le segnalazioni di problemi sono passate da 2 a 21.592. Già ieri pomeriggio il primo malfunzionamento. È durato qualche ora.

Ad alcuni utenti il servizio funziona, per altri il servizio è offline. I messaggi non partono: dopo l’invio c’è l’orologio, oppure una sola spunta. Anche il servizio WhatsApp Web, il servizio per il pc di messaggi, non funziona. Le segnalazioni che arrivano dall’Italia sono pressoché uniformi. Gli altri sistemi di Meta, Facebook e Instagram sembrano funzionare. “Siamo al corrente che alcune persone stanno avendo problemi a inviare messaggi. Siamo al lavoro per ripristinare WhatsApp nel più breve tempo possibile”. A dirlo un portavoce di WhatsApp.