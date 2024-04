I ponti di primavera si avvicinano e, secondo le stime di Assoutenti, gli italiani dovranno affrontare un aumento del 10,5% nei costi rispetto all’anno scorso, per un totale di 780 milioni di euro in più. Questo incremento è dovuto principalmente agli aumenti di prezzi e tariffe nel settore turistico e dei trasporti.

Secondo un sondaggio di Assoviaggi-Confesercenti, le richieste per i ponti primaverili registrano un calo del 2,8% rispetto all’anno precedente, nonostante un aumento del 18% nei prezzi negli ultimi 12 mesi. Tuttavia, le agenzie di viaggio hanno visto una crescita del volume d’affari del 8,9% nel primo trimestre del 2024.

L’aumento dei costi riguarda tutti gli aspetti delle vacanze: pacchetti vacanza (+8,2%), tariffe degli alberghi (+6,9%), alloggi in altre strutture (+8,4%) e voli nazionali (+19,1%). Anche i prezzi dei carburanti sono in costante aumento, con un aumento del 7,5% per un pieno di benzina.

Anche i servizi accessori subiscono rincari, come ristoranti (+3,8%), parchi divertimento (+4%) e musei/monumenti (+3,7%). Questi aumenti contribuiscono a rendere più costosi i ponti di primavera per gli italiani, che si preparano a spendere di più per trascorrere qualche giorno fuori casa tra il 25 aprile e l’1 maggio.