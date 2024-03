L’Italia si prepara al cambio dell’ora: un’ora di sonno in meno ma più luce durante il giorno. Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo 2024, gli italiani dovranno prepararsi al ritorno dell’ora legale, segnando l’inizio di una nuova stagione con le lancette degli orologi che avanzano di un’ora. Se da un lato questo comporta una perdita di un’ora di sonno, dall’altro significa godere di un’ora in più di luce naturale per mesi a venire, fino al 27 ottobre quando si tornerà all’ora solare.

L’ora legale, concepita per sfruttare al meglio le giornate più lunghe di primavera ed estate, ha l’obiettivo di ottimizzare l’uso della luce solare e di ridurre il consumo di energia elettrica. Secondo le stime di Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, durante i sette mesi di ora legale si prevede un risparmio di circa 90 milioni di euro, grazie a un minor consumo di energia equivalente a circa 370 milioni di kWh. Questo comporterà anche un significativo beneficio ambientale, con una riduzione stimata di circa 170 mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica.

Tuttavia, non tutti sono concordi sull’efficacia e sulla necessità del cambio dell’ora. Il pediatra Italo Farnetani sostiene che l’ora legale dovrebbe essere mantenuta tutto l’anno, citando l’articolo 32 della Costituzione che sancisce il diritto alla salute come interesse collettivo. Secondo lui, l’aumento della luce naturale durante il giorno è benefico per il benessere generale, mentre i cambiamenti bruschi negli orari possono avere effetti negativi sul corpo e sul comportamento umano.

Da un’altra prospettiva, l’immunologo Mauro Minelli suggerisce che il ritorno all’ora legale potrebbe comportare alcuni disturbi temporanei, ma suggerisce di non preoccuparsene troppo, in quanto la bilancia tra i disturbi e i benefici pende verso questi ultimi, soprattutto se l’ora legale fosse applicata in modo permanente senza ulteriori adattamenti.

In conclusione, il ritorno dell’ora legale porta con sé sia vantaggi che dibattiti sulla sua reale efficacia e sul suo impatto sulla salute e sul benessere della popolazione.