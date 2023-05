Papa Francesco e la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, hanno preso parte con grande risonanza agli Stati Generali della Natalità, in corso a Roma. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi esperti, politici e rappresentanti della società civile, e si è svolto con grande entusiasmo presso un auditorium gremito di persone.

All’ingresso nella sala, sia il Papa che la Premier sono stati accolti da un lungo applauso caloroso da parte del pubblico presente. Giorgia Meloni, indossando un completo chiaro che le conferiva un’elegante presenza, ha preso la parola durante il suo intervento per esprimere la sua convinzione sulla necessità di garantire alle donne la possibilità di realizzare il desiderio di maternità senza dover rinunciare alla propria carriera professionale.

La Presidente del Consiglio ha sottolineato l’importanza di offrire alle donne libertà di scelta e pari opportunità, affermando che la mancanza di possibilità di conciliare la maternità con il lavoro non rappresenta solo una disuguaglianza, ma una privazione di libertà stessa. Ha ringraziato gli organizzatori per l’invito e ha elogiato l’iniziativa degli Stati Generali della Natalità, definendola “bella e coinvolgente”, sottolineando come sia diventata una tradizione fondamentale.

Nel suo discorso, Giorgia Meloni ha evidenziato le sfide che si affrontano nel parlare di natalità, maternità e famiglia nella società contemporanea, definendo questi argomenti come un atto rivoluzionario. Ha affermato che è necessario avere il coraggio di difendere ciò che è fondamentale per la nostra società, anche se ciò significa andare controcorrente. “Eravamo stati avvertiti: batterci per dimostrare che le foglie d’estate sono verdi o che due più due fa quattro richiede coraggio. Tuttavia, in questa sala, il coraggio non manca”, ha dichiarato la Premier.

La presenza di Papa Francesco e della Presidente Giorgia Meloni agli Stati Generali della Natalità ha conferito all’evento un’importanza particolare, evidenziando la necessità di affrontare e promuovere una riflessione sulla natalità e la famiglia nella società odierna. L’impegno delle autorità civili e religiose nel promuovere politiche familiari e sostenere il ruolo fondamentale della maternità è stato enfatizzato, suscitando l’auspicio che questa iniziativa possa portare a misure concrete per sostenere le famiglie e favorire la crescita demografica del paese.