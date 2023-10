Un evento politico senza precedenti sta scuotendo gli Stati Uniti, poiché lo speaker repubblicano della Camera, Kevin McCarthy, è stato destituito attraverso una mozione di sfiducia, segnando un momento storico nella politica americana. La mozione è stata proposta da Matt Gaetz, un deputato del suo stesso partito noto per essere un sostenitore fedele di Donald Trump e parte di una fazione parlamentare legata all’ex presidente che sta cercando di sfidare l’establishment repubblicano per prendere il controllo del Grand Old Party.

La mozione di sfiducia è stata sostenuta da otto deputati repubblicani, mettendo a rischio la fragile maggioranza di McCarthy, dato che i democratici non hanno fornito alcun sostegno. Il voto si è concluso con 216 sì e 210 no. Gaetz, che era stato coinvolto in accuse – successivamente archiviate – riguardo a una relazione con una minorenne e lo sfruttamento della prostituzione, ha accusato McCarthy di non aver mantenuto le promesse e di essere troppo conciliante con l’opposizione. In particolare, Gaetz ha citato l’approvazione del rinvio dello shutdown con i voti dei democratici e un presunto “accordo collaterale segreto” con il presidente Biden per finanziare l’Ucraina con una legge apposita, una posizione condivisa anche dai senatori repubblicani.

McCarthy ha messo ai voti la mozione dopo aver respinto le accuse di Gaetz e aver cercato di porre fine alla sfida interna. Tuttavia, è diventato chiaro fin dal primo voto per rinviare la mozione che McCarthy non aveva i numeri per sopravvivere, con i democratici che si sono uniti nell’opposizione.

Ora, McCarthy dovrà nominare un sostituto provvisorio fino alle elezioni di un nuovo speaker, una sfida che si prospetta complessa e che potrebbe paralizzare il Congresso proprio mentre sta negoziando la prossima legge di spesa.

Questo terremoto politico sta gettando il Congresso degli Stati Uniti nell’incertezza e nel caos, con il partito repubblicano che si autoinfligge danni in un momento in cui dovrebbe essere unito in vista delle elezioni. Tutto ciò accade mentre il presidente Joe Biden cerca di coordinare il sostegno internazionale per l’Ucraina, un paese sotto pressione a causa della mancanza di fondi previsti e delle minacce russe.

Questo evento politico senza precedenti sta agitando la politica americana e solleva domande sul futuro del Partito Repubblicano e sulla sua capacità di gestire le divisioni interne.