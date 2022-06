Il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, intervistato da Sky Tg 24, ha detto in merito allo stato di emergenza per la siccità che i criteri si stanno definendo con le regioni e soprattutto le misure. “Penso che nelle prossime giornate, al massimo un paio di settimane, avremo chiare le misure e potremo fare la dichiarazione dello stato di emergenza”. Ha poi spiegato che gli incendi quest’anno sono più del doppio dell’anno scorso e oltre sei volte di più del 2020. “Dal 15 di giugno a ieri ci sono state quasi 199 schede di intervento contro le 80 del 2021 e le 30 del 2020. Siamo molto preoccupati”. Infine, Curcio ha detto che non si può escludere anche “il razionamento diurno dell’acqua”, visto che finora si registra il 40-50% di quantità di acqua piovuta in meno rispetto alle medie degli ultimi anni e fino al 70 per cento di neve in meno.