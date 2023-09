Il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha dichiarato che la regione non è attualmente disponibile ad ospitare un Centro di permanenza e rimpatrio (Cpr) per i migranti. In un’intervista a Radio24, Bonaccini ha sottolineato che è abituato a discutere azioni concrete anziché “parole al vento”. Ha anche evidenziato l’ironia nell’osservare che il governo parla di autonomia mentre, in realtà, sta centralizzando le decisioni a Roma senza coinvolgere gli enti locali. Le parole riguardanti i Cpr, secondo Bonaccini, al momento sono solo dichiarazioni senza un impegno concreto. Pertanto, ha chiarito che, per lui, non è un argomento di attualità da considerare.