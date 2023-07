Il summit NATO a Vilnius ha prodotto diversi risultati concreti, in particolare per l’Ucraina. Nonostante alcune divergenze interne riguardo alle dichiarazioni del presidente ucraino su Twitter e la mancanza di un calendario chiaro per l’ingresso nell’Alleanza, il segretario generale Jens Stoltenberg ha sottolineato che l’Ucraina non è mai stata così vicina alla NATO. Gli alleati sosterranno l’Ucraina nella guerra e nelle riforme, come evidenziato da nuovi annunci di forniture militari da parte di Francia e Germania durante il summit.

Tuttavia, alcune critiche sono state espresse nei confronti dell’Ucraina per la mancanza di gratitudine verso le opinioni pubbliche occidentali e per l’eccessiva focalizzazione sulle armi. Anche il presidente Joe Biden, pur lodando il coraggio del popolo ucraino, ha mostrato un certo fastidio. Durante la cerimonia di presentazione delle garanzie di sicurezza del G7, Biden ha sottolineato che l’Ucraina entrerà nella NATO, ma ha lasciato intendere che ci sono ancora delle questioni da affrontare.

Il documento del G7 è stato sostanzioso, impegnando i leader a garantire una fornitura continua di equipaggiamento militare moderno all’Ucraina, compresi navi, jet, difesa missilistica, artiglieria e armi a lungo raggio. Prima dell’ingresso completo nella NATO, l’Ucraina seguirà il modello israeliano-porcospino, cioè armarsi fino ai denti per diventare un avversario difficile per la Russia.

La reazione russa è stata di rabbia, accusando il G7 di violare la loro sicurezza. Tuttavia, l’accordo firmato al G7 non è solo a favore dell’Ucraina e contro la Russia, ma serve anche a consolidare il fronte interno dell’Alleanza. Molti Paesi firmatari intendono portare l’accordo ai loro parlamenti per la ratifica, garantendo la continuità degli impegni di sicurezza indipendentemente dai cambiamenti di governo.

Il presidente ucraino ha sottolineato che il Consiglio Nato-Ucraina è uno strumento di integrazione che dovrebbe motivare il paese. Nonostante le divergenze, la NATO e l’Ucraina hanno trovato un punto di riconciliazione, con l’Ucraina che dà importanza a dettagli che erano stati ignorati in precedenza.