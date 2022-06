Le mascherine non saranno più obbligatorie sugli aerei, mentre restano obbligatorie sui mezzi pubblici fino a settembre. Nessun obbligo al cinema, al teatro e negli eventi sportivi al chiuso, dove saranno però raccomandate, così come non saranno obbligatorie ma raccomandate ai prossimi esami di maturità.

Il decreto approvato in Consiglio dei ministri (Cdm) e che andrà in Gazzetta nei prossimi giorni definisce l’obbligo di indossarle prorogato invece fino al 30 settembre sui mezzi di trasporto, tranne che sugli aerei. Prorogato al 30 settembre anche l’utilizzo obbligatorio di mascherine nella sanità e nelle Rsa. Il ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato anche un’ordinanza ponte identica alle disposizioni del Cdm per consentirne l’immediata vigenza. Il virus pare stia diventando “endemico”, ma con la prospettiva di ondate frequenti.