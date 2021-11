Un’intera famiglia è stata sterminata ieri pomeriggio da Nabil Dhahri, l’uomo che risulta aver compiuto tutto ciò, almeno sulla base dell’unica ipotesi che gli inquirenti stanno prendendo in considerazione. Dopo aver ucciso la ex convivente, Elisa Mulas, i due loro figli e la madre di lei, si è tolto la vita. E’ fortunatamente sfuggita al massacro un’altra bambina, di qualche anno più grande, nata da una precedente relazione della vittima, perché si trovava a scuola. La strage è avvenuta a Sassuolo, in provincia di Modena. Sul luogo del massacro la polizia scientifica insieme ai carabinieri e la polizia municipale di Sassuolo, che hanno transennato l’intera strada per permettere alle indagini di svolgersi. Secondo le prime ricostruzioni ci sarebbe alla base del folle gesto una separazione: Nabil sarebbe addirittura arrivato a minacciare la ex compagna di morte, come testimonierebbe una registrazione fatta nei giorni scorsi da Elisa. Per questo motivo la donna, insieme ai due figli, da circa un mese si era trasferita a casa della madre, nell’appartamento dove è avvenuta la mattanza.