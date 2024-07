Una nuova tragedia scuote il Regno Unito, dove un giovane di 17 anni ha compiuto un accoltellamento di massa a Southport, località balneare nei pressi di Liverpool. L’attacco, avvenuto in un centro dedicato a corsi di yoga e danza per bambini, ha causato la morte di due bambini e il ferimento di altre dieci persone, tra cui sei in condizioni critiche.

L’incidente si è verificato poco prima di mezzogiorno, mentre i bambini partecipavano a un evento ricreativo ispirato alla musica di Taylor Swift. La furia omicida del ragazzo ha colpito i presenti, creando scene di panico e orrore. Testimoni parlano di urla strazianti e di bambini con vestiti insanguinati, mentre i feriti venivano soccorsi da ambulanze e un elicottero, e trasportati in diversi ospedali locali.

La polizia ha arrestato rapidamente il sospetto, che aveva tentato di fuggire in taxi. Al momento, le autorità escludono motivazioni terroristiche, ma le indagini continuano per chiarire le cause di questo atto di violenza insensata. La ministra dell’Interno, Yvette Cooper, ha chiesto risposte rigorose, mentre il premier Keir Starmer ha espresso profondo shock per l’accaduto.