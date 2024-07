A 32 anni dalla strage di via D’Amelio, che seguì l’attentato di Capaci, la nazione ha ricordato con profonda commozione il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta: Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Agostino Catalano e Claudio Traina. Quella terribile strage rappresentò il culmine della strategia terroristica della mafia, volta a piegare lo Stato e sottomettere la società.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha commemorato le vittime sottolineando come le istituzioni e i cittadini abbiano impedito il successo di tale strategia. “Gli assassini a capo dell’organizzazione criminale sono stati assicurati alla giustizia, il sacrificio di chi ha difeso la legalità e la libertà è divenuto simbolo di probità e di riscatto”, ha dichiarato il Capo dello Stato, ricordando l’importanza della memoria e dell’impegno per la Repubblica.

Mattarella ha rivolto un pensiero particolare ai familiari delle vittime, riconoscendo il loro infinito dolore e la dignità con cui hanno sostenuto la ricerca della verità sulle circostanze e i mandanti dell’attentato, nonostante i depistaggi e i lunghi tempi della giustizia. Ha sottolineato che Paolo Borsellino e Giovanni Falcone hanno lasciato un’eredità preziosa non solo per le indagini e i processi, ma anche per la lotta culturale e sociale contro la mafia.

La premier Giorgia Meloni ha ricordato sui social il coraggio e l’impegno delle vittime per la giustizia e la legalità, definendoli un faro di speranza e determinazione. Ha ribadito l’impegno del governo nella lotta contro la criminalità organizzata, sottolineando che la lotta alla mafia è una priorità assoluta per l’Italia. “È nostro dovere onorare la loro memoria continuando a combattere ogni forma di criminalità e difendere i valori di giustizia e libertà per i quali hanno dato la vita”, ha affermato la presidente del Consiglio, aggiungendo che l’Italia non dimentica.