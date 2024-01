Un recente studio condotto dalle Università di Milano e Bologna, pubblicato sulla rivista Annals of Oncology, fornisce una panoramica della mortalità per cancro nell’Unione Europea nel 2024. Secondo i risultati, si prevedono quasi 1,3 milioni di decessi, segnando un calo rispetto al 2018, con tassi di mortalità che diminuiscono del 6,5% negli uomini e del 4,3% nelle donne.

Nonostante questo miglioramento complessivo, alcune tendenze preoccupanti emergono. La mortalità per tumori al colon retto tra i giovani adulti è in aumento, rappresentando una delle criticità individuate nello studio. Complessivamente, l’aumento assoluto dei decessi per cancro nell’UE è di circa 60.000 rispetto al 2018, attribuibile principalmente all’invecchiamento della popolazione.

Il rapporto sottolinea il continuo calo della mortalità per il tumore al polmone tra gli uomini, con una riduzione del 15% rispetto al 2018. Per le donne, la tendenza favorevole riguarda la mortalità per tumore alla mammella, che scende del 6%.

L’analisi evidenzia un quadro complesso per il cancro del colon. Sebbene la mortalità globale sia diminuita del 4,8% negli uomini e del 9,5% nelle donne rispetto al 2018, alcuni paesi registrano un aumento preoccupante nei decessi nella fascia di età 25-49 anni. L’Italia, ad esempio, mostra un aumento del 1,5% nei maschi e del 2,6% nelle femmine rispetto al 2018.

Il coordinatore dello studio, Carlo La Vecchia, sottolinea i fattori chiave che contribuiscono all’aumento dei tassi di mortalità per il cancro del colon-retto tra i giovani, evidenziando il ruolo di sovrappeso, obesità e condizioni correlate. La Vecchia suggerisce politiche che promuovano l’attività fisica, la gestione del peso e la limitazione del consumo di alcol. Propone anche di valutare l’espansione dello screening per il tumore al colon-retto, iniziando la campagna a partire dai 45 anni.