di WANDA CHERUBINI-

VITERBO- Molta affluenza di pubblico per la prima giornata del 27° Raduno nazionale dell’Associazione nazionale dei Vigili del fuoco del Corpo nazionale, organizzato in collaborazione con il Comando dei Vigili del fuoco di Viterbo e in sinergia con il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile presso il Ministero dell’interno, con il patrocinio della Regione Lazio, dell’Amministrazione provinciale di Viterbo e del Comune di Viterbo.

La prima giornata di oggi ha visto l’inaugurazione nella mattina della mostra “I vigili del fuoco e la memoria storica” fotografie – attrezzature – cimeli A seguire Piazza Martiri d’Ungheria -Inaugurazione della “Cittadella della sicurezza” presso la ex chiesa degli Almadiani. In piazza del Plebiscito si è aperta per la gioia di tutti i bambini Pompieropoli. Sempre questo pomeriggio, alle ore 15, in piazza Verdi si è inaugurata l’esposizione di automezzi storici e nuovi del Corpo Nazionale. Dalle ore 19, in piazza Unità d’Italia serata con musica e spettacolo di magia. Gli eventi proseguiranno fino al 4 giugno, quando dalle ore 9 si terrà la santa messa celebrata dal Vescovo Lino Fumagalli in piazza San Lorenzo per procedere poi alle ore 10 con la sfilata del corteo per le vie della città seguendo il seguente itinerario: P.za San Lorenzo – Via S. Lorenzo – P.za Plebiscito – Via Roma – Corso Italia – Piazza Verdi – Via Marconi – P.za Martiri d’Ungheria. Alle ore 11, in piazza Martiri d’Ungheria si terrà la cerimonia ufficiale di chiusura del raduno ed alle ore 19 l’ammaina bandiera. La cerimonia della sfilata del corteo sarà presentata dall’artista Laura Leo e dal cerimoniere Giuseppe Loberto. Sfileranno nell’ordine: 2 moto della polizia municipale con la pattuglia ciclistica di Forlì- Cesena- Rimini in abiti storici, 2 moto storiche Guzzi dei Vigili del Fuoco, la banda musicale del corpo nazionale, il gruppo bandiera del comando provinciale dei vigili del fuoco, i labari dei comandi provinciali dei vigili del fuoco della regione, picchetto d’onore dei vigili del fuoco, i gonfaloni della città di Viterbo, della provincia di Viterbo, della Regione Lazio, le autorità, gruppo folk di Viterbo ed i facchini di Santa Rosa, le infermiere volontarie e le associazioni d’arma e combattentistiche, i gruppi volontari della Cri, di Protezione civile, gruppo medaglieri Assoarma e labari ed associazioni d’arma e combattentistiche, la rappresentanza dei gruppi sportivi VF e gruppo del personale in servizio VF e amministrativi, delegazione dei gruppi volontari d’Italia operativi, rappresentanza dei gruppi volontari delle associazioni, associazione nazionale vigili del fuoco volontari, associazione italiana vigili del fuoco volontari onlus, associazione volontari vigili del fuoco onlus, federazione nazionale coordinamento Vigili del fuoco, gruppo stendardo nazionale dell’Anvvf, stendardi della sezione di Viterbo e delle sezioni dell’associazione, associazione culturale Pilastro città di Viterbo corteo storico delle famiglie viterbesi- sbandieratori e musici, striscione delle regioni e radunisti Anvvf, motociclisti Motoclub nazionale vigili del fuoco, automezzi e carosello storico con figuranti. Tra le autorità presenti sono previsti il capo dipartimento, prefetto Laura Lega, il capo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ing. Guido Parisi, il comandante del vigili del fuoco di Viterbo, ing.Franco Feliziano, i presidenti nazionali associazione vigili del fuoco, ing. Gioacchino Giomi, Cav Antonio Grimaldi, il commissario prefettizio di Viterbo, Antonella Scolamiero, il sottosegretario, on.Carlo Sibilia.