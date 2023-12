Il Superbonus, amato e contestato, torna a creare scompiglio nella maggioranza di governo durante la sessione di bilancio. La manovra, ancora in attesa degli emendamenti, vede Forza Italia proporre la proroga al 110% per i condomini, ma il Ministero dell’Economia

respinge l’idea. Anche Fratelli d’Italia, con il senatore Guido Liris, propone una soluzione per allentare la stretta sul Superbonus, tuttavia, il Mef è riluttante a incrementare le spese. La situazione mette a rischio i lavori degli ultimi mesi del 2023, attualmente a rischio di rimborso al 70%, anziché al 110%.

Il dibattito si sviluppa nel contesto di una sessione di bilancio blindata, con la commissione Bilancio del Senato ancora in una fase iniziale a causa di emendamenti mancanti. I tempi stringono, con il rischio che la tempistica si allunghi fino a Capodanno.

Forza Italia, preoccupata per i tempi ristretti, chiede un vertice di maggioranza per ottenere rassicurazioni direttamente dalla premier Giorgia Meloni, che sottolinea l’importanza di agire tempestivamente.

La giornata vede anche l’arrivo dell’ultimo emendamento del governo, che rimodula i fondi per il Ponte sullo Stretto. Questo spostamento di risorse solleva critiche dalle opposizioni, con il Partito Democratico che denuncia uno “scippo dei fondi coesione.”

La questione centrale rimane il Superbonus, con il tentativo di Forza Italia di ottenere la proroga respinto dal Mef. Il 31 dicembre rimane il termine ultimo per fatture rimborsabili al 110%, e dal 1 gennaio i lavori saranno rimborsati al 70%. Tuttavia, i lavori degli ultimi mesi del 2023 rischiano di non rientrare nel 110%, portando a considerare un’ipotesi di soglia Sal flessibile per coprire tutti i lavori dell’ultimo trimestre dell’anno.

Il vicepremier Antonio Tajani menziona anche la possibilità di intervenire con il Milleproroghe, mentre il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, invita alla cautela, sottolineando la necessità di muoversi con accortezza.

Sul fronte dei tempi della manovra, fonti di centrodestra ritengono “realistico” il via libera definitivo entro il 29 dicembre, esaminando due ipotesi: concludere prima di Natale se il Senato approva entro il 19, o chiudere tra il 27 e il 30 dicembre se la commissione alla Camera inizia prima del 25.