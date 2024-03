Una nuova speranza emerge per i pazienti affetti da fibrosi polmonare idiopatica (IPF), una malattia polmonare grave e spesso fatale. Grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale (IA), è stato individuato un nuovo bersaglio terapeutico, sviluppato un farmaco efficace e verificata la sua sicurezza in soli 18 mesi.

Finora, i farmaci sperimentali per la IPF non hanno avuto successo. Tuttavia, il lavoro condotto da “biogerontology” e il suo team di “InSilicoMeds” ha portato a un risultato rivoluzionario, pubblicato su Nature Biotechnology e annunciato da Nicola Marino, collaboratore di “biogerontology”.

La molecola denominata INS018_055, capace di inibire il gene Tnik, ha dimostrato ottime proprietà sia in laboratorio che negli studi su animali, agendo sia per via orale, inalatoria che topica e coinvolgendo diversi organi. Le sue proprietà antinfiammatorie si sono rivelate efficaci in vari studi. La sicurezza e la tollerabilità del farmaco sono state confermate in due studi clinici di fase I controllati e randomizzati su volontari sani.

L’utilizzo dell’IA ha giocato un ruolo fondamentale nell’identificare il gene Tnik come nuovo bersaglio potenziale per contrastare la fibrosi, facilitando lo sviluppo della molecola. Questo progresso sottolinea il grande potenziale dell’IA nel velocizzare e migliorare la scoperta di nuovi farmaci, aprendo nuove prospettive nel trattamento della IPF.