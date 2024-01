di WANDA CHERUBINI

VITERBO – In un’atmosfera di festa e tradizione, nonostante la pioggia, la sindaca Chiara Frontini ha accolto ieri pomeriggio l’allegra sfilata delle Befane a Viterbo in piazza del Plebiscito per la calza della Befana più lunga del mondo, giunta alla 22esima edizione, in programma venerdì 5 gennaio, ma poi rinviata a ieri per il maltempo. Iniziativa promossa dal Centro sociale Pilastro insieme ad Admo, Avis, 500 Tuscia Club Viterbo, Acli, Anteas e Parrocchia Sacro Cuore, realizzata con il Comune di Viterbo-Assessorato alla cultura, e sostenuta da Confartigianato Imprese Viterbo e Todis.La calza, 52 metri di lunghezza, è stata trasportata da 120 befane e 20 Fiat 500 storiche, accompagnate da sei moto Harley Davidson, condotte da tre befane e tre spazzacamini. La sfilata delle befana con la lunga calza è partita da Porta Romana, scortata da alcuni Kickers, per percorrere a ritroso la strada da Porta Romana a Viale Bruno Buozzi.

La sfilata ha visto la partecipazione di varie figure, tra cui la Banda Musicale di Viterbo con le majorettes e un numeroso corteo. Molte donne dell’amministrazione comunale, protette dalla leggera pioggerella con cappelli e cappucci, hanno preso parte all’evento, con la particolare presenza di una jolettes che ha permesso a una Befana speciale di partecipare.

Le befane conduttrici, Emma, Sara, Doriana e Rosella, capitanate dalla consigliera comunale Alessandra Croci, hanno trasportato la befana Daniela. In precedenza, sono state vendute numerose calzette offerte da Todis di Viterbo, e parte del ricavato sarà destinato a iniziative solidali, confermando il carattere benefico e partecipativo dell’evento.