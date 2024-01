Il negoziato per la candidatura governatoriale nel centrodestra sta attraversando una svolta chiave in Sardegna, e potrebbe estendersi anche alla Basilicata. La scelta del candidato presidente in Sardegna potrebbe influenzare un riequilibrio generale, coinvolgendo anche altre regioni che andranno al voto nei prossimi mesi.

Il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, supportato da Fratelli d’Italia (FdI), continua la sua campagna per la presidenza della Sardegna, invitando la Lega a sostenerlo, nonostante l’appoggio ufficiale di Matteo Salvini per il presidente uscente, Christian Solinas. Il prossimo passo è atteso dalle mosse di Salvini, che ha convocato un consiglio federale del partito a Milano per discutere la situazione politica.

Il punto cruciale della trattativa potrebbe riguardare la scelta del candidato in Basilicata. Mentre Forza Italia appoggia l’attuale governatore Vito Bardi, Lega e FdI potrebbero preferire un nome diverso, magari un esponente civico o d’area.

Il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, ha difeso vigorosamente la candidatura di Bardi, sottolineando il suo positivo operato in Basilicata. Tuttavia, resta la sensazione che la decisione finale spetti a Salvini, il quale potrebbe essere disposto a un compromesso per garantire l’unità all’interno della coalizione.

La questione principale resta lo squilibrio tra le regioni chiamate al voto, con Fratelli d’Italia che presenta due candidati (Truzzu e Marco Marsilio), la Lega con uno (Donatella Tesei in Umbria) e Forza Italia con due (Bardi e l’uscente Alberto Cirio in Piemonte).

Il tempo stringe, con le elezioni in Sardegna fissate per il 25 febbraio. La situazione è complicata dalla mancanza di un accordo su questioni cruciali come il terzo mandato per i governatori e la riforma delle Autonomie. Mentre le trattative proseguono, l’esito in Sardegna potrebbe avere ripercussioni sulle elezioni future e persino sul destino politico di Christian Solinas, il presidente uscente della Sardegna.