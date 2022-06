di WANDA CHERUBINI-

VITERBO- Molte persone hanno assistito questa mattina alla sfilata per il 27 esimo raduno nazionale associazione vigili del fuoco del corpo nazionale, dal titolo “Insieme per la sicurezza e la memoria storia”, un raduno iniziato lo scorso 2 giugno, che ha visto la città dei Papi ospitare delegazioni venute da tutta Italia, che questa mattina, dopo la S. Messa officiata in piazza San Lorenzo dal Vescovo Lino Fumagalli, hanno sfilato per le vie cittadine(piazza San Lorenzo, via San Lorenzo, piazza del Plebiscito, via Roma, corso Italia, piazza Verdi, via Marconi), fino a piazza Martiri d’Ungheria, dove si è tenuta la sfilata con i mezzi dei Vigili del Fuoco, alcuni storici. L’evento è stato presentato dall’artista Laura Leo. Presenti il presidente della provincia Alessandro Romoli e la candidata sindaca Alessandra Troncarelli, la banda musicale del corpo nazionale, il gruppo bandiera del comando provinciale dei vigili del fuoco, i labari dei comandi provinciali dei vigili del fuoco della regione, picchetto d’onore dei vigili del fuoco, i gonfaloni della città di Viterbo, della provincia di Viterbo, della Regione Lazio, le autorità, le infermiere volontarie e le associazioni d’arma e combattentistiche, i gruppi volontari della Cri, di Protezione civile, gruppo medaglieri Assoarma e labari ed associazioni d’arma e combattentistiche, la rappresentanza dei gruppi sportivi VF e gruppo del personale in servizio VF e amministrativi, delegazione dei gruppi volontari d’Italia operativi, rappresentanza dei gruppi volontari delle associazioni, associazione nazionale vigili del fuoco volontari, associazione italiana vigili del fuoco volontari onlus, associazione volontari vigili del fuoco onlus, federazione nazionale coordinamento Vigili del fuoco, gruppo stendardo nazionale dell’Anvvf, stendardi della sezione di Viterbo e delle sezioni dell’associazione, associazione culturale Pilastro città di Viterbo corteo storico delle famiglie viterbesi- sbandieratori e musici, striscione delle regioni e radunisti Anvvf, motociclisti Motoclub nazionale vigili del fuoco, automezzi e carosello storico con figuranti. Tra le autorità presenti il capo dipartimento, prefetto Laura Lega, il capo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ing. Guido Parisi, il comandante del vigili del fuoco di Viterbo, ing.Franco Feliziano, i presidenti nazionali associazione vigili del fuoco, ing. Gioacchino Giomi, Cav Antonio Grimaldi, il commissario prefettizio di Viterbo, Antonella Scolamiero, il sottosegretario, on.Carlo Sibilia. Ricordiamo che l’associazione nazionale dei Vigili del Fuoco è nata a Viterbo nel 1994 ed è riconosciuta dal corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritta all’anagrafe nazionale delle Onlus in attesa di costituirsi in Rete associativa ODV quale ente del terzo settore. Conta 103 sezioni provinciali con oltre 10 mila associati tra vigili del fuoco in quiescenza, in servizio e simpatizzanti della società civile. L’associazione è stata nominata dal 2019 Goodwill Ambassador dell’Unicef Italia.