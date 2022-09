MONTEROTONDO- È stato inaugurato stamane a Monterotondo (RM) il nuovo Centro medico SYNLAB in Via Edmondo Riva 59. L’inaugurazione e il taglio del nastro sono avvenuti alla presenza del Sindaco Riccardo Varone.

Il nuovo presidio di Monterotondo si pone come luogo di incontro per la salute e il benessere della popolazione locale mettendo a disposizione operatori sanitari e medici specializzati in uno spazio in cui è possibile effettuare esami e visite specialistiche. La struttura, oltre ad una vasta gamma di esami di laboratorio, offre ai pazienti la possibilità di eseguire tutti i test diagnostici per Covid-19. L’ambulatorio si avvale, inoltre, della presenza di specialisti di primo livello in Ginecologia, Ostetricia, Cardiologia, Dietologia e Scienze dell’alimentazione con i quali sarà possibile fissare appuntamenti e indagini approfondite nelle aree di competenza. Il Centro offre inoltre pacchetti completi per il Check-Up, la prevenzione e gli esami di routine.

“L’apertura del Centro SYNLAB di Monterotondo è strategica per il nostro Gruppo – Ha dichiarato il Regional Director SYNLAB Lazio, Ing. Marco Buccioli – il nuovo presidio sarà in grado di soddisfare i bisogni di salute di tutta l’area a Nord Est della Capitale, insistendo su un vasto bacino e attirando molti pazienti dai comuni limitrofi. Il nostro obiettivo è quello di offrire servizi altamente specialistici e percorsi diagnostici, ponendoci come partner utile e complementare al SSN”.

“Siamo molto felici dell’apertura di questo nuovo Centro, una realtà che grazie all’esperienza di un Gruppo internazionale quale SYNLAB e alla professionalità dei loro collaboratori, diventerà un punto di riferimento per Monterotondo – commenta il Sindaco Riccardo Varone – Grazie a questo centro di medicina di prossimità, il nostro territorio si arricchirà di una nuova struttura capace di rispondere alle esigenze di salute dei nostri cittadini.”