LE PROPOSTE DI NOI MODERATI/ Milioni di italiani con le spalle al muro

“La crisi energetica non risparmia il SSN, le bollette degli ospedali sono aumentate di circa il 30%, il sistema socio sanitario vacilla, quasi quattro milioni di italiani hanno necessità di cure a lungo termine, le Rsa (300mila posti letto) denunciano un aumento dei costi insopportabile: non vogliono aumentare le rette, ma serve certamente un aiuto. I numeri sono importanti, milioni di persone in difficoltà. Come trovare i fondi?”. Carolina Di Napoli, candidata al Senato nel collegio Lazio 1 per NOI MODERATI, sottolinea una emergenza nazionale che in questo momento confuso passa sotto silenzio “ Se il sistema delle PMI è in seria difficoltà, se il settore della ristorazione e dell’accoglienza è a un passo dal crollo, anche il quadrante della sanità e della assistenza è con le spalle al muro.” Le soluzioni? “Sicuramente il governo deve intervenire nell ‘ immediato, ma , per Noi Moderati, è fondamentale anche che venga pianificata e implementata la presa in carico dei pazienti , soprattutto cronici e fragili, cercando anche partnership con il privato, ciò che determinerebbe una riduzione dei costi evitabili tra il 25e il 30%”, aggiunge la Di Napoli.