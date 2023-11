BOLOGNA- Taglio del nastro domani in collegamento con il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, per “Futurmotive – Expo & Talks”, prima edizione della rassegna internazionale per il futuro della mobilità, la transizione energetica ed ecologica, e le innovazioni nel settore automotive, che prenderà vita fino a sabato 18 novembre nel Quartiere fieristico di BolognaFiere.

A caratterizzare l’evento spin off di Autopromotec, biennale internazionale delle attrezzature e del postvendita automobilistico, sarà un programma convegnistico ad alta densità di contenuti tecnici ed operativi, organizzato in collaborazione con Meneghini & Associati Inventia.

La sfida della carbonizzazione nel comparto della mobilità, auto elettriche, introduzione dell’intelligenza artificiale nel car design, ricerca universitaria, neutralità carbonica da raggiungere entro il 2025: sono soltanto alcuni dei temi che vedranno protagonisti rappresentanti di Istituzioni, aziende, innovatori, opinion leader del settore.

L’EVENTO IN SCENA FINO A SABATO 18 NOVEMBRE A BOLOGNAFIERE

Il programma convegnistico completo di Futurmotive è disponibile online su www.futurmotive.com

Quattro i tavoli organizzati da Meneghini & Associati Inventia per aprire il dibattito intorno a strumenti e strategie al fine di gestire in maniera intelligente la transizione energetica della filiera.

giovedì 16 novembre 2023

ore 10 – Sala Concerto – Centro Servizi, 1° piano, blocco D

“LA SFIDA DELLA DECARBONIZZAZIONE NEL COMPARTO DELLA MOBILITÀ”

Con Irene Priolo, Vicepresidente – Assessore a Transizione ecologica, contrasto al cambiamento climatico, Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile Regione Emilia-Romagna; Petr Dolejsi, Mobility & Sustainable Transport Director ACEA; Davide Mele, Senior vice president Corporate Affairs di Stellantis; Marco Bonometti, Presidente e Amministratore Delegato OMR; Dino Brancale, Amministratore Delegato AVL; Gianmarco Montanari – Direttore Generale MOST; Roberto Scarabel, Presidente Asconauto; Bruno Vianello, Presidente TEXA.

Conduce: Maria Leitner.

Considerazioni conclusive di Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Ore 15 – Sala Suite – Centro Servizi, 1° piano, blocco D

“FONTI ENERGETICHE: PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE, USABILITÀ”

Con Andrea Marinoni, partner Kearney; Alessandro Viviani, The European House – Ambrosetti; Nunzio Abbate, STMicroelectronics; Andrea Bottazzi, Dirigente Manutenzione Automobilistica TPER; Alessandro Bartelloni, Direttore FuelsEurope; Palmo Antonio Cavallo, Head Of Digital transition and data analytics Hera group; Eduardo De Cillis, Hydrogen Business Development Manager di Toyota Motor Italia; Damiano Micelli, CTO Landi Renzo Group; Filippo Rigoni, Vice President Business Development Zhero; Federico Vitali – Vicepresidente FAAM.

Conduce Barbara Gasperini.

Venerdì 17 novembre 2023

Ore 9:30 – Sala Melodia – Centro Servizi, 1° piano, blocco A

“GESTIONE DEI BIG DATA E CONNETTIVITÀ”

Con Teodoro Lio, Consumer & Manufacturing Industries Lead per l’Italia e l’Europa Centrale, Accenture; Giuseppe Surace, Amministratore Delegato Henshin; Eric Pascolo, Cineca; Jennifer Schwarz, Direttrice EcoMotion – The Global Community of Smart Mobility Innovators; Frank Schlehuber, Senior Consultant Market Affairs CLEPA European Association of Automotive Supplier; Giuseppe Faranda Cordella, CEO DriveSec; Marco Massara, Amazon Web Services, EMEA Business Development Manager – Automotive & Mobility; Corrado Mazzoni, Responsabile Corporate Industrial & Supply Chain, gruppo Nexion; Pier Paolo Tamma, Head of Digital Pirelli.

Conduce Massimo De Donato.

ore 11.30 – Sala Melodia – Centro Servizi, 1° piano, blocco A

“LE STRATEGIE DI INVESTIMENTO TECNOLOGICO IN MOTOR VALLEY, IN ITALIA E IN EUROPA”

Con Vincenzo Colla, Assessore regionale allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali; Michele Bertoncello, partner McKinsey; Enrico Chiapparoli, Barclays Italia; Andrea Pontremoli, Amministratore Delegato Dallara; Enrico Sangiorgi, Alma Mater Studiorum, Coordinatore task force semiconduttori del Ministero dell’Università e della Ricerca MUR; Michele Crisci, Presidente UNRAE; Matteo De Tomasi, CEO Michelin Italia; Mauro Severi, Presidente AICA; Pier Paolo Antonioli, Presidente Punch Torino; Claudio Rossi, Coordinatore del Corso di Studio in Electric Vehicle Engineering MUNER; Marco Stella, Presidente Gruppo Componentisti ANFIA; Paolo Streparava, Amministratore Delegato Streparava.

Conduce Filomena Greco.