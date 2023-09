Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha partecipato a una conferenza stampa a Parigi insieme a Catherine Colonna, durante la quale ha discusso delle sfide legate alla questione migratoria in Europa.

Tajani ha sottolineato l’apprezzamento dell’Italia per le parole del presidente francese, Emmanuel Macron, e la sua volontà di collaborare su questioni legate all’immigrazione. Ha evidenziato che in questo momento i flussi migratori rappresentano un grave problema per l’Italia e ha enfatizzato l’importanza di affrontare la questione a livello europeo. Ha anche proposto un coinvolgimento dell’ONU attraverso l’OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) e l’UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) a causa dell’instabilità in Africa.

Inoltre, Tajani ha annunciato che durante la sua missione a Berlino giovedì avrebbe chiesto spiegazioni alla sua collega tedesca, Annalena Baerbock, riguardo al finanziamento di organizzazioni non governative (ONG) che sono coinvolte nell’assistenza ai migranti in Italia. Ha sollevato dubbi sulla ragione di tale finanziamento, suggerendo che potrebbe essere più appropriato finanziare ONG che portano i migranti in Germania. Ha espresso la sua speranza di ottenere chiarimenti dal governo tedesco in merito a questa questione, che è stata oggetto di polemiche nei giorni precedenti.