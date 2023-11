Nel corso del primo incontro del Comitato di cooperazione frontaliera Italia-Francia a Torino, il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani e l’omologa francese Catherine Colonna hanno discusso delle complesse questioni riguardanti i collegamenti frontalieri tra i due paesi. Al centro delle discussioni c’erano i collegamenti transalpini, in particolare il tunnel del Monte Bianco. Tajani ha assicurato che il tunnel del Monte Bianco sarà aperto a Natale per tutelare la stagione turistica e favorire lo scambio di merci tra Italia e Francia. Tuttavia, rimangono aperte le questioni riguardanti il tunnel ferroviario del Frejus, su cui la Francia non ha ancora comunicato una data di riapertura. Nonostante le differenze di opinioni tra Italia e Francia sui modi migliori per affrontare questi problemi, è stato annunciato il varo di un osservatorio per valutare le soluzioni ai singoli problemi infrastrutturali. Le parti si incontreranno nuovamente tra sei mesi in Francia per fare il punto sulla situazione. Durante l’incontro, è stato anche affrontato il tema del conflitto tra Israele e Hamas, su cui Italia e Francia si sono impegnate a lavorare insieme per una de-escalation della situazione e a impedire che il conflitto si estenda ad altri Paesi.