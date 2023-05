Il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani ha parlato dal palco della convention del partito, in vista del messaggio di Silvio Berlusconi che chiuderà l’evento. Tajani ha sottolineato la grandezza umana del leader del partito, che dopo un mese di degenza ha avuto la forza di rivolgersi agli italiani per rivendicare la loro identità.

Tajani ha poi parlato della forza del partito e del suo ruolo di riferimento per gli elettori moderati, ex democristiani e socialisti, che sono preoccupati dalla svolta a sinistra del Partito Democratico. Secondo Tajani, Forza Italia è una forza viva e protagonista, pronta ad occupare uno spazio politico lasciato vuoto.

Il coordinatore nazionale di Forza Italia ha anche commentato la protesta dei sindacati, che hanno manifestato in piazza contro le misure del governo sul lavoro. Tajani ha dichiarato che il governo ha fatto tutto ciò che poteva per aiutare i lavoratori, riducendo il cuneo fiscale fino al 7% e lavorando per mantenerlo stabile anche nei prossimi anni.

La convention di Forza Italia a Milano ha rappresentato un momento importante per il partito, che ha voluto ribadire la sua forza e il suo ruolo di riferimento per gli italiani moderati. L’attenzione è stata focalizzata sul messaggio di Silvio Berlusconi, che ha rappresentato un momento di grande emozione per tutti i partecipanti. Il leader del partito ha rivendicato l’identità italiana, sottolineando l’importanza della storia e della cultura del nostro paese.

In conclusione, la convention di Forza Italia ha rappresentato un momento di riflessione sul futuro del partito e del paese. Tajani ha sottolineato la forza del partito e il suo ruolo di riferimento per gli italiani moderati, mentre Berlusconi ha rivendicato l’identità italiana, sottolineando l’importanza della storia e della cultura del nostro paese.