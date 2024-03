Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiarito la posizione dell’Italia riguardo all’invio di truppe in Ucraina, affermando categoricamente che l’Italia non ha intenzione di farlo. Tajani ha sottolineato che l’obiettivo dell’Italia è la pace e la ricerca di una soluzione diplomatica alla crisi in corso.

In risposta alle dichiarazioni di Emmanuel Macron, che non ha escluso l’invio di truppe in Ucraina, Tajani ha ribadito che l’Italia si impegnerà a sostenere l’Ucraina nella sua difesa, ma non attraverso l’invio diretto di truppe italiane sul campo di battaglia.

L’Italia, ha precisato Tajani, vuole contribuire alla pace e alla stabilità della regione, favorendo il dialogo e le trattative diplomatiche. La dichiarazione del vicepremier italiano sottolinea l’approccio prudente e riservato del governo italiano nella gestione della situazione in Ucraina, privilegiando soluzioni diplomatiche e cooperative per risolvere la crisi.