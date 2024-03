Il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha dichiarato il proprio sostegno a una difesa comune europea, sottolineando la necessità di uno strumento finanziario adeguato per supportare tale iniziativa. Tajani ha proposto l’adozione degli eurobond per sostenere l’industria della difesa e per ridurre le spese superflue degli Stati nel settore, evitando sovrapposizioni di risorse. Secondo il Ministro, oltre alla componente finanziaria, è fondamentale anche sviluppare una politica estera e di difesa europea efficiente. Ha infine sottolineato l’importanza di avere un commissario europeo specificamente dedicato alla difesa nella prossima Commissione Europea, come richiesto dal Partito Popolare Europeo (PPE), per avanzare in questa direzione.