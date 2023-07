Il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, risponde riguardo al rifiuto di Patrick Zaki, cittadino egiziano, di accettare la proposta del governo italiano per un volo speciale di ritorno in Italia. Durante il festival di Giffoni, Tajani ha dichiarato che la priorità era quella di liberare Patrick Zaki e che il governo aveva lavorato per raggiungere questo obiettivo.

Tuttavia, Zaki ha scelto di non accettare il volo speciale offerto dal governo, e il Ministro degli Esteri sottolinea che la decisione spetta interamente al cittadino egiziano. Tajani afferma che un cittadino egiziano ha il diritto di partire dal proprio paese utilizzando gli strumenti che preferisce, e il governo italiano ha rispettato la sua scelta.

Quindi, nonostante il governo avesse offerto la possibilità di un volo speciale per il suo ritorno in Italia, Patrick Zaki ha deciso di seguire altre strade per tornare nel nostro paese. Il Ministro degli Esteri ha sottolineato che rispettano la sua decisione, senza problemi.