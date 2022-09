Antonio Tajani, coordinatore di Fi, parlando al Forum ANSA, ha detto: “L’obiettivo è difendere il potere d’acquisto di stipendi e pensioni. E’ indispensabile mettere un tetto al prezzo del gas, non solo quello russo. Bisogna evitare speculazioni. Intanto, a livello nazionale, attendiamo l’approvazione del dl aiuti bis in Parlamento, senza toccare i diritti acquisiti per quanto riguarda ad esempio il superbonus che comunque va stabilizzato anche nelle percentuali. Per il decreto aiuti ter, servono nuovi fondi, o con uno scostamento, con un recovery europeo o un fondo misto pubblico-privato nei settori energia, alimentare, immigrati e ricostruzione Ucraina. Dunque serve una azione a livello europeo e a livello nazionale. L’importante è che tutto il centrodestra difenda il potere d’acquisto delle pensioni e degli stipendi e sostenga un governo amico dei cittadini e delle imprese”.