E’ stato trovato senza vita, nella sua auto, una Volvo grigia, nel piazzale antistante le Saline di Tarquinia. Aveva una ferita alla testa. Il ritrovamento questo pomeriggio da parte dei Carabinieri. Sul posto anche i sanitari del 118 che non hanno potuto che constatare il decesso ed i militari del Norm di Tuscania. Si tratta del professore dell’università della Tuscia, Dario Angeletti, 51 enne, docente di Ecologia. La ferita alla testa, procurata forse da un’arma da fuoco, che non è ancora stata ritrovata, ha fatto pensare all’omicidio. In corso tutti gli accertamenti del caso. E’ stata intanto disposta l’autopsia. Isabel Guadano Procesi scrive su Facebook: ” Ricordo il Prof. Angeletti come un uomo buono, gentile, quasi impacciato con noi studenti nonostante le alte competenze nella materia che insegnava. È stato per ben due tesi di laurea un contro relatore di delicatezza incredibile, con una passione per il proprio lavoro tale da mettere a proprio agio ogni studente il giorno della discussione finale. Ho amato i suoi esami e le sue lezioni, e apprezzato immensamente la sua telefonata pochi giorni prima della consegna della tesi per congratularsi del lavoro fatto. Cosa non scontata in ambito universitario. Quello che è successo è inspiegabile e terribile, tanto che per alcuni secondi ho pensato fosse uno scherzo di pessimo gusto. Potrei dire tante cazzate sul destino e la cattiveria del mondo, ma aver perso un uomo così buono con una famiglia rimane una tragedia immane”.