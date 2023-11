L’Europa si trova di fronte a una crisi di abusi sessuali sui minori, con 18 milioni di ragazzi che hanno subito tali violenze prima di raggiungere la maggiore età. Secondo l’OMS, tre bambini su quattro, pari a 300 milioni, tra i 2 e i 4 anni, sono regolarmente soggetti a punizioni fisiche e violenze psicologiche da parte dei genitori e dei tutori. Nel 2022, il Centro nazionale per i bambini scomparsi e sfruttati ha analizzato oltre 32 milioni di segnalazioni di abusi sessuali su minori in tutto il mondo, con un aumento dell’87% rispetto al 2019. In Italia, il trend preoccupante ha spinto Telefono Azzurro a promuovere un momento di riflessione presso l’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede in occasione della Giornata Internazionale per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi. Secondo il report “Out of the Shadow” pubblicato nel 2022 da The Economist, l’Italia si classifica al 45° posto nella prevenzione e all’18° posto nelle politiche di intervento. Nonostante l’Unione Europea abbia adottato una strategia per la protezione dei bambini, è necessario un maggiore sforzo a livello nazionale e internazionale per affrontare questi crimini, come indicato dalla Convenzione di Lanzarote del Consiglio d’Europa. Telefono Azzurro sottolinea l’importanza di offrire alle vittime un luogo sicuro per essere ascoltate, promuovendo azioni tempestive ed efficienti per ridurre il trauma e evitare ulteriori vittimizzazioni, insieme allo sviluppo di politiche di protezione dell’infanzia a livello europeo e internazionale.