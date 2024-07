Le temperature già insopportabili delle ore centrali della giornata sono destinate ad aumentare ulteriormente e a rimanere molto alte fino alla fine di luglio, con diversi record che saranno battuti dalla prossima settimana. I meteorologi prevedono l’arrivo dell’anticiclone africano, che porterà temperature fino a 40 gradi e bollino rosso in 11 città italiane.

Purtroppo, il caldo rovente ha già provocato vittime. Tre anziani sono deceduti, uno a Roma e due in Puglia. A Roma, un uomo di 68 anni è stato trovato morto in un’area campestre, con il personale medico che ha attribuito il decesso a un presunto arresto cardiocircolatorio dovuto alle alte temperature. A Bari, un uomo di oltre 70 anni è morto sulla spiaggia di Pane e Pomodoro dopo aver accusato un malore, mentre a Porto Cesareo, un 70enne originario di Brindisi è deceduto in acqua.

Le previsioni indicano che le temperature raggiungeranno valori record anche in quota, con punte di 24 gradi a 1.500 metri. Si prevedono temperature di 42 gradi a Foggia e Taranto, 41 a Benevento, Siracusa, Firenze e Terni, e 40 ad Agrigento, Caserta e Ferrara. A Roma sono attesi quasi 40 gradi tra il 18 e il 19 luglio, mentre a Milano si prevede di raggiungere i 35 gradi. Anche lungo le coste della Campania si prevedono fino a 38 gradi.

Il rischio di incendi resta alto, soprattutto in Sicilia, dove i vigili del fuoco sono impegnati a spegnere numerosi roghi. In Sardegna le temperature raggiungono i 38-39 gradi, mentre in Abruzzo si registrano valori elevati sia sulla costa che nell’entroterra. Nelle grandi città del centro-sud, l’afa domina, con i turisti che cercano sollievo indossando cappellini e utilizzando ombrelli per proteggersi dal sole.

A Roma, il Comune ha intensificato le operazioni di lavaggio e spazzamento per migliorare la qualità dell’aria e ridurre gli effetti delle ondate di calore. Ad Ancona, la Croce Gialla ha aperto locali climatizzati per le persone fragili nei giorni più caldi.

Diversa la situazione al nord, colpito dal maltempo. Raffiche di vento e bombe d’acqua hanno causato danni, con alberi caduti e strade bloccate in Friuli e Ronchi dei Legionari. A Borgo Vercelli, una pesa pubblica è stata spostata sulla strada a causa del maltempo. Ad Alessandria, una tempesta ha colpito il presidio regionale della protezione civile, con volontari e vigili del fuoco impegnati nella rimozione di alberi caduti.

La linea ferroviaria tra Lecco e Colico è stata bloccata a causa di una frana vicino ai binari, e la strada provinciale tra Lierna e Varenna è stata chiusa per un cedimento del terreno. A Breuil-Cervinia, colpita dall’alluvione del 29 e 30 giugno, il centro è stato riaperto al traffico pedonale e alcune attività hanno ripreso.