La tempesta Ciaran ha causato almeno cinque morti in Europa, tra cui un bambino di 5 anni in Belgio, e ha provocato disastri in varie regioni. Oltre un milione di case nel nord-ovest della Francia sono state colpite dal black-out a causa della tempesta. Ora, Ciaran sta interessando anche l’Italia, con previsioni di piogge e venti forti che dovrebbero persistere fino a domenica.

La tempesta ha già colpito le Isole Britanniche e il Nord Europa, con raffiche di vento fino a 200 km/ora che hanno abbattuto alberi e causato seri disagi nei trasporti. La tempesta ha raggiunto le regioni settentrionali dell’Italia e, a partire dalla serata odierna, è atteso un peggioramento su gran parte del centro e del sud del Paese.

In Italia, l’allerta meteo è elevata in diverse regioni. In Veneto e Friuli-Venezia Giulia, l’allerta è rossa, mentre altre nove regioni sono in stato di allerta arancione. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha convocato l’unità di crisi in risposta alla situazione critica. Sono previsti venti fino a 130 km/ora e temporali intensi, che hanno portato alla chiusura delle scuole nelle regioni più esposte.

In Veneto, a causa del maltempo, un vigile del fuoco è disperso mentre stava aiutando il padre a sistemare sacchi di sabbia lungo il corso d’acqua in una zona vicino a Belluno. Le ricerche sono in corso, ma le precipitazioni stanno rendendo difficile l’operazione di ricerca.

Altre regioni italiane sono in stato di allerta arancione o gialla, con l’attenzione rivolta alla sicurezza dei corsi d’acqua e ai possibili eventi franosi. In alcune zone, si prevedono onde marine fino a sei metri. In alcune città, come Milano, c’è la preoccupazione di esondazioni dei fiumi, come nel caso del fiume Seveso.

Alcune città e province hanno preso misure di sicurezza, tra cui evacuazioni e chiusure di scuole e parchi pubblici, per garantire la sicurezza dei cittadini. Il maltempo sta causando notevoli disagi e danni in tutta Italia.

Mentre in Italia si contano i primi danni, il resto d’Europa ha già subito un bilancio tragico a causa di Ciaran. In Belgio, due persone, tra cui un bambino di 5 anni, sono morte a causa della tempesta. In Francia, le raffiche di vento hanno raggiunto i 200 km/ora, causando un grave black-out e numerosi danni. In Spagna, a Madrid, una giovane è stata uccisa dalla caduta di un albero.

La tempesta Ciaran continua a rappresentare una minaccia in Europa, e l’Italia si prepara ad affrontare il suo impatto, con misure di sicurezza e attenzione costante alla situazione meteorologica in evoluzione.